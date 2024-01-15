القاهرة الإخبارية: الحوثيون استهدفوا سفينة جيبر التار إيجل بصاروخ باليستى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 06:32 مساءً - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، عن قيام جماعة الحوثى فى اليمن باستهداف سفينة "جيبرالتار إيجل" بصاروخ باليستى من مناطق يسيطرون عليها فى اليمن، مؤكدين أن السفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة، وتواصل رحلتها.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية قد أفاد قبل قليل، عن وجود قصف أمريكى على موقع لجماعة الحوثي شرق مطار الحديدة غرب اليمن.

ويعقد مجلس الأمن غدا الثلاثاء، جلسة تشاورية خاصة مغلقة حول اليمن يتحدث فيها هانز جراندبيرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن وأيضا مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية جوسي ماسيو حول تطورات الأوضاع الأخيرة.

وسوف يشارك في أعمال الجلسة الجنرال مايكل بيرى رئيس بعثة الدعم الأممية لاتفاق الحديدة حيث سيقدم إفادة للمجلس عن مسار اتفاق الحديدة.

وقالت مصادر في مجلس الأمن، إن المجلس سيناقش في اجتماع خاص "مغلق" بعد انتهاء الجلسة التشاورية موضوعات تتعلق بأنشطة جماعة الحوثي في البحر الأحمر والرد العسكري الأمريكي البريطاني على الهجمات الحوثية الذي بدأ في الحادي عشر من يناير الجاري.