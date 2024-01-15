السنغال تبدأ مشوارها بكأس أمم أفريقيا بثلاثية فى شباك جامبيا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 06:32 مساءً - حقق منتخب السنغال فوزا كبيرا على جامبيا بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين على ملعب شارليس كونان باني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كان 2023.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عبر اللاعب بابي جاي من خلال تسديدة قوية، من صناعة مميزة لنجم الفريق ساديو ماني، وشهدت المباراة انقطاع البث من المصدر من منتصف الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع تعرض إيبو أدامز لاعب جامبيا للطرد ليكمل منتخب بلاده المباراة منقوصا في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب السنغال ثنائية جاءت بأقدام لاعب الوسط لامين كمارا في الدقائق 52 و86 على الترتيب، ليقود منتخب بلاده للفوز 3-0.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي: حراسة المرمى: إدوراد ميندي/ خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، موسى نياخاتي، إسماعيل جاكوبس/ خط الوسط: كريبين دياتا، بابي جاي، لامين كامارا/ خط الهجوم: اسماعيلا سار، ساديو ماني، حبيب ديالو.

وبهذه النتيجة يتربع منتخب السنغال على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل جامبيا بدون رصيد من النقاط، ويلتقي في السابعة مساء طرفي المجموعة الآخرين الكاميرون وغينيا.

وجاءت قائمة منتخب السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي - ديني ديانج - موري دياو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - موسى نياخاتي - عبدولاي سيك - إسماعيل جاكوبس - يوسف سابالي - فورموز ميندي - فودو بالي توريه - عبدولاي ندياي.

خط الوسط: نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي - باتي سيس - لامين كامارا - شيخو كوياتي - بابا مطر سار - بابا جاي - كريبين دياتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بولاي ديا - حبيب ديالو - إيليمان ندياي - نيكولاس جاكسون - عبد الله سيما.