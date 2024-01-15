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"الصحفيين" تنظّم وقفة احتجاجية للتضامن مع غزة في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان

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أحمد جودة - القاهرة - نظم مجلس نقابة الصحفيين،بمشاركة عددا من الأعضاء وقفة احتجاجية مساء اليوم، ضمن فعّالية نظّمتها النقابة ضد استمرار العدوان الصهيونى على غزة، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى.

وتضمنت فاعليات اليوم، مؤتمر صحفى حول جرائم 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطينى وسبل دعم الجهود الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب، ووقفة احتجاجية لمدة ساعة فى الخامسة والنصف يعقبها حفل فنى يحييه الفنان أحمد إسماعيل فى بهو النقابة.

وكانت قد دعت نقابة الصحفيين للمشاركة فى فعاليات اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى  فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".

وبدأ اليوم بمعرض صور لجرائم العدوان، يعقبه مؤتمر صحفى فى الثالثة والنصف عصرًا يحضره ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، والمحامى الدولى ناصر أمين، ويديره نقيب الصحفيين خالد البلشى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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