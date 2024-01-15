الصحة: استخراج أكثر من 843 ألف شهادة فحص للمقبلين على الزواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 07:32 مساءً - كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إجمالي الخدمات المُقدمة في مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن أعمال حملة 100 يوم صحة، منذ انطلاقها في يونيو الماضي.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان، أنه تم استخراج 843 ألفا و831 شهادة فحص للمقبلين على الزواج منذ انطلاق حملة 100 يوم صحة، من إجمالي 58 مليون خدمة طبية مجانية.

ودعا وزير الصحة والسكان جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة.

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعمال التطوير الجارية بمستشفى الشيخ زايد المركزي، بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه سير العمل.