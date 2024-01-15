صحفيون يشعلون النيران فى علم إسرائيل على سلالم النقابة تضامنا مع الأشقاء في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 07:33 مساءً - أشعل الصحفيون المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية التى تنظمها نقابة الصحفيين، مساء اليوم، الاثنين، على سلالم النقابة، النيران فى العلم الإسرائيلى.

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة بصور لشهداء فلسطينيين والأكفان تطالب بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كأحد أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني.

شارك فى الوقفة كلا من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ومحمود كامل وهشام يونس من أعضاء مجلس النقابة.

رفع المشاركون فى الوقفة لافتات كتب عليها: "افتحو معبر رفح، 100 يوم إبادة، اوقفوا العدوان، حاكموا مجرمى الحرب"، مرددين هتافات منها: "جنوب أفريقيا ألف تحية من أرض مصر العربية، غزة غزة رمز العزة، مصر كبيرة وليها سيادة واللى بيحصل حرب إبادة".