كاف يشيد بمستوى محمد عبد المنعم أمام موزمبيق فى كأس أمم أفريقيا: أداء رائع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 07:33 مساءً - أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بما قدمه محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، أمام منتخب موزمبيق، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقي، عبر منصة إكس، فيديو لأبرز ما قدمه محمد عبد المنعم معلقا عليه: "The X Effect" هو مدافع مصر القوي بعد أدائه الرائع أمام موزمبيق أمس!.

بدأ البرتغالى روي فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، رحلة استكشاف منتخب غانا بمشاهدة مبارياته الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف النجوم السوداء قبل ملاقاتها الخميس المقبل.

يبدأ منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الاثنين، الاستعداد لمواجهة منتخب غانا أو "النجوم السوداء"، كما يطلق عليهم، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، والمقرر لها مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب فيلكس أوفوى بوانى.

فقد منتخب مصر نقطتين ثمينتين فى بداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر فى الوقت القاتل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تقدم منتخب مصر بهدف سجله مصطفى محمد في الدقيقة الثانية ولكن موزمبيق سجلت ثنائية عن طريق ويتينس جواو وسيلسو بيكيه في الدقيقتين 55 و58.

وتعادل الفراعنة بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 90+6 عن طريق محمد صلاح، لينجو المنتخب المصري بصعوبة من فخ الهزيمة أمام موزمبيق.

وحصل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، على النقطة الأولى في سباق المجموعة التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر.