تحت عنوان "100 يوم من القصف.. 100 يوم صمود".. وقفة تضامنية لكتلة الحوار للتضامن مع فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 07:33 مساءً - انطلقت منذ قليل، عصر اليوم الإثنين، الوقفة التضامنية التي تنظمها كتلة الحوار، أمام مقر الكتلة بالتجمع الخامس، مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان"100 يوم من القصف ..100 يوم صمود"، وذلك تنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية واستمرار العدوان الغاشم على أشقائنا بغزة.

شارك بالوقفة التضامنية كل من باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، حسام علي، النائب الأول ورئيس حكومة الظل، مارجريت عاوز ، السكرتير العام للكتلة، وكل من غادة موسى وشيرين الشواربي عضو مجلس أمناء الكتلة.

وعلى مدار الـ 100 يوم الماضية، عانى الشعب الفلسطيني من العدوان المستمر بالقصف الجوي الذى أسفر عنه استشهاد آلاف الفلسطينيين، وسط صمت دولي، في ظل عدم صدور قرار حتى الآن من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، مع تعنت سلطة الاحتلال في تمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الجهد المصري في استمرار تدفق قوافل الإغاثة عبر معبر رفح.