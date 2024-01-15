القاهرة الإخبارية: مقتل محتجزين إسرائيليين في قصف لجيش الاحتلال على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 07:33 مساءً - كشفت فصائل فلسطينية، مقتل محتجزين إسرائيليين في قصف لجيش الاحتلال على غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أفادت في خبر عاجل لها، بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبي غزة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر، اليوم الإثنين، سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، مُبقيًا على ثلاث فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المنكوب.