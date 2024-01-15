نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس والجمعة القادمين.. انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) الخميس والجمعة القادمة (6، 7رجب 1445هـ)، الموافق(18 - 19/1/2024م)، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ودار الإفتاء وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور / شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق القافلة إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (مجتمع بلا إدمان... خطوات على الطريق)، وذلك على النحو التالي: