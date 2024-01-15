نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الهجرة تنشر ثالث فيديو توعوي يناقش الظاهرة عبر منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار مبادرة "مراكب النجاة" ومكافحة الهجرة غير الشرعية..

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثالث فيديو توعوي لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة تحت رعاية وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع الذي أنتج ونفذ هذه الفيديوهات، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن الفيديو رسائل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب.

وقد قام بتنفيذ مشروع التخرج ككل - الذي أسفر عن إنتاج ثلاثة فيديوهات شارك فيها أيضا الفنانتين عارفة عبد الرسول وبدرية طلبة والفنان أمير صلاح الدين - 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، وهن:

سلمى مصطفى سالم أحمد سالم

سلمى محمد حسن عبدالجواد

جنا محمد سامي محمد هيكل

داليا أشرف محمد عبدالوهاب

رانا حسن إبراهيم أحمد محمد

ميار محمد مصطفى عبدالجواد

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بأفكار الشابات المبدعات اللاتي اخترن ملف من أصعب الملفات وظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، مشيدة بالرسائل التي تضمنتها الإعلانات وحرصهم على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

ولمشاهدة الفيديو عبر الروابط التالية:

ولمشاهدة الفيديو، اضغط على الروابط التالية:

https://fb.watch/pAUjMMpnLn/

https://www.instagram.com/reel/C2Hxuwfsb86/?igsh=cDBqZmgwaG9yOWh0

https://vm.tiktok.com/ZM6xovCyn/

https://x.com/moemigegy/status/1746876696286949702?s=46&t=vTF1-0mYuHOclVTiqVwN1w