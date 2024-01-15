خالد البلشي: الصمت الدولي على إبادة الشعب الفلسطيني عار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 08:30 مساءً - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الصمت الدولي علي حرب الإبادة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني عار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصحفيين لمرور 100 يوم من العدوان على الشعب الفلسطيني، أننا اليوم نرسخ ما حدث في قطاع غزة.

واستكمل: حجم الجريمة يتعدى كل الاحتمالات، لافتا إلى هناك أكثر من 2000 مجزرة وقعت منذ بداية الحرب، سقط فيها 24 ألف شهيد، و8 آلاف مفقود، واعتقال عدد كبير من الصحفيين، كما تم استهداف المؤسسات الإعلامية، وتدمير منازل الصحفيين، ورغم ما يحدث نجح الصحفيون الفلسطينيون في نقل الحقيقة والذي يعد انتصار للصحفيين لمنع تزييف الحقيقة.

وتابع البلشي : حجم الجريمة لا يمكن احتماله، فنحن اليوم نتحدث عن بطولة الصحفيين في أرض فلسطين، لأننا أئمة أكبر جريمة ارتكبت في عهد الصحافة لأننا أئمة شهيد صحفي يوميا.

وجه نقيب الصحفيين، التحية للشعب الفلسطيني الصامد أمام آلة الحرب الصهيونى ، متابعا: "ما نفعله سيظل أضعف الإيمان".

وأضاف خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه نقابة الصحفيين، أن اليوم التضامني

الذي تنظمه النقابة جاء لرصد حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لدعم جهود محاكمة مرتكبي الجريمة.

ووجه“البلشى” رسالة شكر لجنوب افريقيا على الجهد الذى بذلته لإعادة القضية الفلسطينية للصدارة، مشيرا الى أنه لا بد من محاكمة الاحتلال الصهيونى على المجازر التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطينى، متابعا: "الصحفيين الفلسطينيين نجح فى انتصار الرواية الفلسطينية وفرضوا الكلمة الفلسطينية رغم محاولات تغيبها".

حضر المؤتمر ممثلين عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، ويمثل الاتحاد سيد شعبان القائم بأعمال أمين عام الاتحاد، ولمياء مبدى، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد.