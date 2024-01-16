نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. ضعف المياه لمدة ٦ ساعات ببعض مناطق الهرم بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه بمناطق: " نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة" وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١٩ / ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠/ ١ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب ضعف المياه إلى أعمال مد مواسير مياه صلب قطر ٣٠٠ مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر ٣٠٠ مم على الخط القائم بشارع الهرم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.