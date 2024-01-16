حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 17-1-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 08:26 صباحاً - حظك اليوم، الأربعاء 17-1-2024، يجعلك تشعر بضرورة تقديم خدماتك وتحمّل مسؤوليات كبيرة لصالح زميل.حظك اليوم 17-1-2024 تواجه تحديات دقيقة، ولكن انظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة.
حظك اليوم في العلاقات الشخصية، قد تكون تدخلات المقربين سلبية أحيانًا،حظك اليوم 17-1-2024 ولكن من الضروري التعامل معها بحذر وسرعة لتجنب تأثيرها السلبي على توتير العلاقة.
حظك اليوم الحمل الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام.
عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً.
صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير.
حظك اليوم الثور الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: ادرس التفاصيل لأن ثمة اجواء معادية قليلاً او متشنّجة قد تجعلك في موقع اضعف، فانتبه.
عاطفياً: تفرح جداً لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة.
صحياً: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كلياً.
حظك اليوم الجوزاء الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفياً: التفاؤل عنوان هذا اليوم مع الشريك، بسبب ما ساد أخيراً من ظروف ايجابية.
صحياً: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.
حظك اليوم السرطان الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: أجواء رائعة تحمل تحولاً يعجبك كثيراً وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات.
عاطفياً: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة.
صحياً: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية في وضعك الصحي.
حظك اليوم الاسد الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: ربح مالي وفير يهبط عليك فجأة، من الأفضل أن تستثمره في صفقة رابحة.
عاطفياً: يسود الوئام بينك وبين الحبيب وتتغلبان على كل من يحاول زعزعة الثقة بينكما.
صحياً: التعويض عن الساعات الطويلة وراء المكتب يكون بممارسة المشي يومياً.
حظك اليوم العذراء الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: لا تشارك في ما لا تراه مناسباً لك. كن متعاوناً، أنت بحاجة الى اشاعة الثقة حولك.
عاطفياً: لا تجازف ولا تحمّل نفسك أكثر من طاقتك، ولا تبدأ علاقة جديدة قبل استتباب الأمور.
صحياً: نظّم أمورك، وحاول إحلال التناغم بين حياتك العاطفية والمهنية مع حياتك الصحية.
حظك اليوم الميزان الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: تتخلص اليوم من بعض الإرباك والفوضى مع بعض الزملاء في العمل.
عاطفياً: أطرد أصحاب النيات السيئة قبل أن يستغلوا الوقت لإثارة المشكلات بينك وبين الحبيب.
صحياً: خُذِ الخطوات الإيجابية تجاه صحتك، بما أنك من هواة الصيد فلا تتردد في القيام بذلك.
حظك اليوم العقرب الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المصاعب مهما بلغ حدّها.
عاطفياً: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم.
صحياً: لا بأس من اختيار أنواع الخضروات المفيدة أكثر من غيرها في الحمية الغذائية.
حظك اليوم القوس الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤؤليات.
عاطفياً: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة.
صحياً: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقاً مع الإرادة.
حظك اليوم الجدي الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: يوم جيد يهبك الوحي والقدرات الجمة لكي تحطم بعض الحواجز التي أعاقت طريقك.
عاطفياً: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط و العصبية، واترك القلب جانباً.
صحياً: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك.
حظك اليوم الدلو الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: يستحسن أن تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصاً أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج من ذلك.
عاطفياً: عليك أن تقضي وقتاً أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت الذي واجهتما خلاله ظروفاً صعبة.
صحياً: قد تمر بأوقات متأزمة وعصيبة لكنها لن ترتد سلباً على وضعك الصحي.
حظك اليوم الحوت الاربعاء 17-1-2024
مهنياً: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك.
عاطفياً: تزداد قوّتك الساحرة وتكون متلهّفاً جداً للمحبّة ولأن تحبّ. تعاون وتفاعل مع الحبيب.
صحياً: لا تبالغ في الضغط على نفسك في أثناء العمل والا وقعت ضحية الإرهاق.