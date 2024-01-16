”وزارة السياحة” تعلن تفاصيل انتهاء مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بالمتاحف الأثرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:31 صباحاً - تعلن وزارة السياحة والآثار عن تفاصيل الانتهاء من مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية، اليوم الثلاثاء، بعدد من المتاحف الأثرية من بينها متحف شرم الشيخ.

جاء المشروع وفقاً لتفعيل مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2022 على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP27 " بمدينة شرم الشيخ، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتشهد مذكرة التفاهم مجالات واسعة ومتعددة للتعاون حرصاً على تطوير المواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة بالمجلس، والتي ستشمل دعم تنفيذ عدد من المشروعات الاسترشادية للمحطات الشمسية مثل تركيب محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في مواقع التراث الثقافي والمتاحف، وتنمية مهارات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من خلال التدريب للإشراف على تنفيذ وصيانة محطات الطاقة الشمسية، ومراقبة أدائه، ودعم حملات وبرامج توعية عن الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، وإجراء الدراسات الأثرية ودراسات تقييم الأثر على التراث (HIA) بمختلف المواقع المعنية بتحديد موقع تركيب محطات الطاقة الشمسية، تطوير خطة تواصل للمشروع لتعزيز تكراره بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات التوعوية لتمثيل نتائج المشاريع.

كما تتضمن مجالات التعاون التشاور وتبادل المعلومات. ووفق هذه المذكرة سيتم عقد اجتماعات دورية على فترات زمنية مناسبة، لمراجعة التقدم المحرز في الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.