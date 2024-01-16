33922 طالب يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية بمنطقة الجيزة الأزهرية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور سمير أبو الخير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، إن 33922 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة الأزهرية؛ يؤدون اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية واحترازية.

وأوضح الدكتور سمير أبوالخير، أثناء اجتماعه بمديري المراحل التعليمية والموجهين العموم، أن منطقة الجيزة الأزهرية أنهت كافة استعداداتها بتجهيز 195 لجنة لاستقبال الطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

وبلغ عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية (17666)، تلميذ وتلميذة، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية (16265) طالبا وطالبة، موزعين على ( 195) لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية بالجيزة.