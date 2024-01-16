ارتفاع بحرارة الجو 4 درجات غدا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 11 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 02:31 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع غدا أن تسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأيضا متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث (30% تقريباً على فترات متقطعة، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (21.5 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.