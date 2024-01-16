نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين العرب" يشكر الدولة المصرية على تسهيل دخول وائل الدحدوح للعلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، الشكر للدولة المصرية على جهدها الكبير لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وعلاج المصابين، وعلى دورها الكبير في نقل الزميل وائل الدحدوح إلى مصر من قطاع غزة لتلقّي العلاج.

وقال “ميري” إن مصر كانت وستظلّ الداعم والسند لكل الأشقاء في فلسطين بجهدها الكبير للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني، ومساعدة الأشقاء في غزة بتقديم كل أنواع المساعدات، خاصة وأن 80%؜ من المساعدات التي دخلت غزة مصرية، وأيضًا استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأضاف: "وسيظل وقف العدوان الصهيوني على أهالينا في غزة قضية مصر الأولى، لحين نجاح الجهود التي تقودها مصر لإنهاء هذا العدوان".