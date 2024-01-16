حزب الكرامة يشيد بجهود الدولة المصرية لإدخال وائل الدحدوح للعلاج بمصر: موقف مشرف وواضح أمام العالم ونصرة القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:28 مساءً - أشاد عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة بدور الدولة المصرية في دخول الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح للأراضي المصرية لتقي العلاج بعد استهدافه من جانب الاحتلال الإسرائيلي واستشهاد عائلته.

وأكد الحسيني في تصريح خاص لصوت الأمة، أن الاحتلال يستهدف أي صوت أو وسيلة تحاول نقل الحقيقة إلى العالم حيث تريد إسكات اي محاولة تنقل الجرائم الصهيونية وحالة الإبادة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه يتنمى دخول المزيد من المصابين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج.

وتابع الحسيني أن إسرائيل تستمر في جرائهم وكذبها حول معبر رفح وتتدعي أن المعبر مغلق من جانب الإدارة المصرية، في حين أنها سبق واستهدفت قوافل المساعدات في بداية الأزمة وتمنع دخول المساعدات من جانبها، مطالبا بتوثيق دخول المساعدات ونشر أي اعتراض من جانب الكيان الصهيوني أمام العالم أجمع حتى يعرف جرائمها.