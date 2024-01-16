"الصحفيين العرب" يشكر الدولة المصرية على تسهيل دخول وائل الدحدوح للعلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:28 مساءً - وجه خالد ميرى، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، الشكر للدولة المصرية على جهدها الكبير لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى غزة وعلاج المصابين، وعلى دورها الكبير فى نقل الزميل وائل الدحدوح إلى مصر من قطاع غزة لتلقى العلاج .

وأكد خالد ميرى، أن مصر كانت وستظل الداعم والسند لكل الأشقاء فى فلسطين بجهدها الكبير للمطالبة بوقف العدوان الصهيونى ومساعدة الأشقاء فى غزة بتقديم كل أنواع المساعدات، خاصة وأن 80٪؜ من المساعدات التى دخلت غزة مصرية، وأيضاً استقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

وتابع خالد ميرى: "وسيظل وقف العدوان الصهيونى على أهالينا فى غزة قضية مصر الأولى لحين نجاح الجهود التى تقودها مصر لإنهاء هذا العدوان".