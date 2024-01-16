رسميًا.. وفقًا لقرارات التأمينات الاجتماعية الجديدة احذر من حالات وقف المعاش نهائيًا لهؤلاء المستفيدين!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث العديد من الأشخاص عن الحالات التي يتم وقف المعاش فيها، حيث اهتم قانون التأمينات بتنظيم المسائل الخاصة بصرف المعاشات لكافة المستحقين، كما تضمن القانون العديد من القوانين والبنود التي تنظم هذه المسائل مع الإجابة عن كل التساؤلات التي يتداولها الكثير من الأشخاص مثل الحالات الممنوعة من صرف المعاش.

حالات وقف المعاش بشكل نهائيًا للمستفيد

هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف المعاش، والتي تم تحديدها في قانون التأمينات الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، وتأتي حالات وقف المعاش على النحو التالي:

أن تتزوج المرأة الأرملة المستفيدة من المعاش مما يتسبب في وقف صرف المعاش لها.

أن يبلغ الابن أو الأخ سن 21 عام مما يتسبب في وقف صرف المعاش للشخص المستفيد، ويستثني من تلك الحالة الشخص العاجز عن العمل أو الطالب حتى ينهي دراسته.

أن يتوفى الشخص صاحب المعاش مما يتسبب في إيقاف المعاش الخاص به حتى تتقدم أسرته بطلب الحصول على المعاش.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

تقوم وزارة المالية بصرف المعاشات لكل المواطنين المستفيدين في موعد ثابت كل شهر وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر فبراير 2024 القادم الخاصة بالمواطنين في يوم 1 فبراير، وهذا هو معاش شهر يناير الذي يتم صرفه في بداية الشهر الذي يليه، ويتم صرف معاشات شهر فبراير القادم عبر الماكينات الخاصة بالصراف الآلي أو منافذ وفروع البريد المصري المنتشرة في كل محافظات الجمهورية