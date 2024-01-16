وائل الدحدوح: أتمنى وقف المعاناة وحصول شعبنا الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 06:32 مساءً - أتمنى وقف المعاناة ويحصل شعبنا الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر... هذا ما قاله الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في أول تصريح له عقب دخوله الأراضي المصرية، مشيدا بالدور المصري وسعيها في حصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه.

وأضاف وائل الدحدوح، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، نثمن أي جهد تقوم به الشقيقة مصر وكل الدول التي تسعى لدعم حقوق شعبنا، مؤكدا على أنه يتمنى أن تتوج هذه الجهود بعودة الحقوق لشعبنا الفلسطيني وتنتهي هذه الحروب والأوجاع.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، قد أفادت بأن السلطات المصرية نجحت في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.

وتقدمت نقابة الصحفيين المصرية بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح، ووجه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له، مشيرا إلى أنه سيتوجه لقطر لاستكمال علاجه.

وتشدد النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، موجهة الشكر لكل أجهزة الدولة المصرية على بذل الجهد للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين.