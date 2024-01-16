على معلول فى الدفاع.. تشكيل منتخب تونس أمام ناميبيا فى كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 06:32 مساءً - أعلن جلال القادري المدير الفني لـ منتخب تونس، عن التشكيل الرسمي لنسور قرطاج في مواجهته الأولي فى كأس أمم أفريقيا 2023، أمام نظيره منتخب ناميبيا، والمقرر لها فى تمام السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، ويستضفها ملعب "أمادو جون كوليبالي".وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:



حراسة المرمى: البشرين سعيد

الدفاع: وجدي كشريدة، على معلول، ياسين مرياح، منتصر الطالبي

الوسط: محمد على بن رمضان، إلياس السخيري، أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني، إلياس العاشوري، طه ياسين الخنيسي

منتخب تونس

تشكيل ناميبيا



حراسة المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: ريان نيامبي، أموتينيا، هاكونجو، هاناموب

الوسط: بيتروس، شيتيمبي، إيمبوندي

الهجوم: جيويزا، هوتو، بيتر شالويلي

تشكيل ناميبيا

تونس ضد ناميبيا



ويعاني المنتخب التونسي، مع مبارياته الإفتتاحية فى أمم أفريقيا خلال أخر 4 نسخ، حيث فشل فى تحقيق أى فوز، إذ خسر فى مباراتين وتعادل فى مثلهم.

ويعود أخر فوز لمنتخب نسور قرطاج فى مباراته الأولي، بأمم أفريقيا على حساب نظيره الجزائري بهدف نظيف، فى نسخة عام 2013.

ويطمح المنتخب التونسي لإنهاء 20 عاماً من الانتظار من أجل ارتقاء منصة التتويج في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حينما يشارك فى النسخة 34 للمسابقة القارية في كوت ديفوار.

ويشارك منتخب تونس فى أمم أفريقيا للمرة الـ21 فى تاريخه والـ16 على التوالي، حيث عزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات ظهورا في نسخ متتالية بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت منتخبات غينيا الاستوائية وبوتسوانا وليبيا.

ويخوض منتخب تونس هذه النسخة تحت قيادة مدربه الوطني جلال قادري، الذى يطمح فى قيادة نسور قرطاج للتتويج الثانى بعد تحقيق اللقب مرة واحدة من قبل عام 2004 على أرضها.

تعد مواجهة تونس وناميبيا هي الأولى بينهما فى أمم أفريقيا، كما أنها أول لقاء رسمي بينهما منذ مباراتيهما فى تصفيات مونديال 1998، اللتين فاز بهما المنتخب التونسي.

ويمتلك منتخب تونس، الذي يحتل المركز الـ28 عالميا والثالث أفريقيا، في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا)، سجلا حافلا في أمم أفريقيا، حيث خاض 80 مباراة خلال مشاركاته السابقة في المسابقة، حقق خلالها 25 فوزا و29 تعادلا، وتلقى 26 خسارة، وسجل لاعبوه 99 هدفا، واستقبلت شباكه 94 هدفا.

كان المنتخب التونسي حصد 13 نقطة في مشواره بالمجموعة العاشرة للتصفيات، عقب تحقيقه 4 انتصارات، مقابل تعادل وخسارة وحيدة، وأحرز لاعبوه 11 هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، ويتصدر يوسف المساكني قائمة هدافي الفريق بالتصفيات برصيد 5 أهداف.

حافظ منتخب تونس على مقعده الدائم في أمم أفريقيا منذ مشاركته في النسخة التي استضافها عام 1994، حيث ظل دائم الظهور على الأقل في دور الثمانية خلال النسخ الأربع الأخيرة.