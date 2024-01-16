نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب”: نُحيي جهود السُلطات المصرية في إدخال وائل الدحدوح لتلقي العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه اتحاد الصحفيين العرب، الشكر للدولة المصرية وأجهزتها، على استجابتها المشكور، وتمكّنها من نقل الزميل الصحفي والإعلامي وائل الدحدوح من غزة إلى سيناء، لتلقّي العلاج اللازم الذي يحتاجه.

وقال الاتحاد في بيان له، إن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح قد فقد عائلته في ظل الحرب الغاشمة على قطاع غزة، من قصف منزله، وهدمه على رؤوس عائلته، الأمر الذي أسفر عن استشهاد زوجته ونجلته ونجله وحفيده، كما تعرّض وائل الدحدوح لمحاولة اغتيال بقصفه، مما أسفر عن إصابته إصابات جسدية مباشرة.

وأضاف الاتحاد، أن الصحفي حمزة وائل الدحدوح نجله، استشهد في قصف إسرائيلي على منطقة خان يونس جنوبي القطاع الأسبوع الماضي.

وكرر الاتحاد شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية، على تمكّنها من إدخال وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى مصر.

كما أكد الاتحاد أن الصحفيين يلعبون الدور الأهم في فضح الجرائم اليومية للعدوان الصهيوني على غزة وأهلها، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وأنهم مستمرون في أداء عملهم، رغم كل المخاطر؛ لأنه واجبهم الوطني، والمهني، والإنساني.