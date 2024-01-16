نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيب 6 محطات للطاقة الشمسية في المواقع والمتاحف الأثرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إن الوزارة بدأت بالفعل في تركيب محطات للطاقة الشمسية في المواقع الأثرية ومراكز الزوار.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب محطات للطاقة الشمسية بمتحف قصر محمد علي ومتحف المركبات الملكية ومنطقة أهرامات الجيزة وجاري الانتهاء من متحف شرم الشيخ.

وجاري الانتهاء أيضًا من تركيب المحطات في متاحف الحضارة والإسلامي والأقصر والقبطي وكذلك مركز زوار معبد الأقصر ومار مينا بالإسكندرية.

وأضاف عثمان أن تركيب تلك المحطات يأتي في إطار عناية الوزارة نحو الاتجاه إلى الحفاظ على الموارد والحفاظ على البيئة، خصيصًا مع تمتع مصر بشمس مشرقة معظم أيام العام.

وأيضًا للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية حيث تمثل الطاقة الشمسية نوعًا مميزًا من الطاقة النظيفة التي تقلل من أي ضرر ناحية الأثر أو المنطقة المحيطة به.

يذكر أن المشروع ينطلق بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة.