نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الصناعة: تركيب الخلايا الشمسية بالمواقع الأثرية يُسهم بخفض انبعاثات الكربون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة دعاء سليمة ممثلة عن مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة الصناعة، إن محطات الطاقة الشمسية تساهم في انخفاض 70 كجم سنويا من انبعاثات الكربون.

جاء ذلك في كلمتها بالمؤتمر المنعقد مساء اليوم في قصر الأمير محمد علي توفيق -القاعة الذهبية- لإعلان افتتاح 6 محطات للطاقة الشمسية بالمواقع والمتاحف الأثرية بالتعاون ما بين وزارتي السياحة والآثار والصناعة والأمم المتحدة.

وأضافت الممثلة عن مركز تحديث الصناعة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، عن تفاصيل الانتهاء من مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية، أن هناك تعاون كبير بين وزارة السياحة والآثار ومركز تحديث الصناعة في تركيب محطات الطاقة الشمسية للمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت، إلى أن الطاقة الشمسية تساهم في تحويل الأماكن إلى أماكن خضراء نظيفة ومتطورة.

وفي ذات السياق قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن خطة وزارة السياحة والآثار تتمثل في تحويل مجموعة من المتاحف والأماكن الأثرية إلى أماكن خضراء تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف رئيس قطاع المتاحف خلال المؤتمر، أن ضمن المتاحف التى تم الانتهاء من تركيب الطاقة الشمسية في كل من قصر محمد علي بالمنيل، متحف المجوهرات الملكية، متحف الإسكندرية القومي، مركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، مشيرًا إلى أنه جاري تركيب الطاقة الشمسية في 6 أماكن وضمنها، متحف شرم الشيخ، والمتحف القبطي، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف الحضارة، ووادي الملوك والملكات بالأقصر.