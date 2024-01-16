أون تايم سبورتس تحصل على حقوق بث أمم أفريقيا لكرة اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:27 مساءً - حصلت قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتستضيف الصالات المغطاة بإستاد القاهرة مباريات البطولة التي تقام في الفترة من 17 يناير إلى 27 يناير 2024، ومؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ، وكأس العالم 2025.

ويقام حفل افتتاح البطولة السادسة مساء يوم غد الأربعاء في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، بينما يستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بلقاء غينيا الثامنة مساء.

وتنقل فعاليات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، بجانب عدد من القنوات العربية والإفريقية الأخرى.

وتأتي خطوة نقل الحدث الإفريقي الهام على قنوات "أون تايم سبورتس"، في إطار خطة تطوير قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لكافة قنوات القطاع.