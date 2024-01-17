وزير النقل يوقع مع محافظي الغربية والجيزة بروتوكولي تعاون بحضور وزير التنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 10:29 صباحاً - 1. قيام محافظة الغربية بإنابة جاهز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في طرح مزايدة عامة لادارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بالمحافظة

2. قيام محافظة الجيزة بإنابة جاهز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتدبير احتياجات المحافظة من وسائل النقل الجماعي في كافة ربوع المحافظة

في إطار الدور الحيوي لوزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري و قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي(ركاب-بضائع)، ، والإشراف عليها ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان لها .

قام الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل والدكتور/ طارق رحمي محافظ الغربية وذلك بحضور اللواء / هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحافظة الغربية وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لادارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية بما يمتلكه من اصول وكذا طرح احتياجات المحافظة من توفير وسائل مواصلات امنه واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين في محافظة الغربية لرفع دعم المرفق عن كاهل المحافظة وتدبير ايرادات.

كما قام الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل و اللواء/ أحمد راشد محافظ الجيزة بحضور اللواء / هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الجيزة وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لتدبير احتياجات المحافظة من وسائل مواصلات نقل جماعي امنه واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين في كافة ربوع المحافظة وربط مدنها ببعضها البعض وربطها بمدينة الجيزة وبعض احياء القاهرة طبقا لاحتياجات المحافظة وبعد التنسيق اللازم معها وذلك للقضاء علي العشوائية في مجال النقل .

ومن جانبه أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الوزارة وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي وإدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل الحالية وتوفير خدمات نقل متميزة بخاصة أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها منح كافة أنواع التراخيص الخاصة بمزاولة كافة أنشطة النقل البري والإشراف والرقابة على تنفيذها فضلا عما يمتلكه الجهاز من كوادر وخبرات تمكنه من الاضطلاع بمهمة طرح عملية إسناد إدارة المرفق الى القطاع الخاص والإشراف والرقابة على التنفيذ بما يقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين موضحاً ان جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الى جانب القيام بتنظيم النقل داخل المحافظات فإنه يقوم بتنظيم الربط بين المحافظات من خلال شركات الوزارة ثم من خلال القطاع الخاص المتميز بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة و المحافظة على استمراريتها واستدامتها.

كما أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل لمتابعة وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي أرض المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات وأجهزة وهيئات وزارة النقل لإيجاد منظومة نقل جماعى منظم لأبناء جميع المحافظات وتسهيل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتوفير وسائل نقل حضارية ومميزة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في قطاع الطرق والنقل والتي ساهمت في تغيير نمط حياة المواطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تشجيع الدولة خلال الفترة الحالية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة فى كافة المجالات الخدمية وعلي رأسها مجال النقل للمساهمة فى رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة من الوزارة لتنفيذ تلك مشروعات النقل الداخلي والجماعي والتي سبق توقيعها بين وزارة النقل والمحافظات المصرية للمساهمة فى توفير وسائل نقل تليق بالمواطن المصري وربط عواصم المحافظات بالمدن والمراكز الداخلية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة للمواطن وضمان استمراريتها وتحديث أسطول النقل الداخلي والجماعي بالمحافظات .