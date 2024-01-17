شبورة على الطرق حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة الخميس والجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 10:30 صباحاً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تأثر البلاد بشبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً تقريبا حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة يومى الخميس والجمعة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشبورة تكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الودية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأيضا متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث (30% تقريباً على فترات متقطعة، وحالة البحرين البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1.5: 2 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (21.5 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.