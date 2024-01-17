نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور امتحان اللغة العربية على صفحات الغش الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت صفحات الغش الإلكتروني، فى نشر صور امتحان مادة اللغة العربية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة وقنا وسوهاج، على صفحات الفيس بوك والتليجرام.

وطالب الطلاب من أدمن صفحة شاومينج بسرعة الحل، قائلين "أهم حاجة النحو".

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جاري تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الالكتروني، للتأكد من صحة صور الأسئلة المتداوله، بأنها نفس أسئلة الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان.

وأشار المصدر، إلى أنه فى حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تتبع مصدر صورة الأسئلة للتعرف على لجنة الطالبت المتسبب فى ذلك، وتطبيق قانون الغش الالكتروني.

بدأ اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، في محافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالبًا، منهم 102239 بنين، و99050 بنات، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

بينما جاء إجمالي طلاب الشهادة الاعدادية، على مستوى محافظة الجيزة 200085 طالبًا وطالبة، مقسمين على 698 لجنة على كافة مستوى الإدارات التعليمية.

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