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المديريات والإدارات التعليمية يطالبون المدارس بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت المديريات والإدارات التعليمية، جميع المدارس الابتدائية والاعدادية، بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمدارس، فور الانتهاء من تجهيز النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه من حق كل طالب وولى أمر، فى معرفة مستوى تقييمه بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وعلى صعيدا أخر، شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول مجانا دون أى مقابل، سواء كانت الكترونيا أو من خلال المدرسة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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