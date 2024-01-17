محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء الموافق ١٧ يناير، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول، خلال أول أيام الامتحانات.

حيث اطمئن محافظ الجيزة، على سير العملية الامتحانية وانتظامها بمدرسة العجوزة الاعدادية بنات بشارع عبد المنعم رياض، وكذلك مدرسة هشام شتا بشارع الهرم في العمرانية.

حيث انطلق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الاعدادية ) للعام الدراسي 2023 / 2024، اليوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024، بامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي، وتنتهي الامتحانات في 24 من يناير الجاري.

حيث بلغ عدد المقيدين بامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٠ الف و٨٥ طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( ٦٩٨ ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.



وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.



ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.



ومن جانبه أكد اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.