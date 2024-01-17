لقاء السفير المصري في جوبا بوزير النقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 11:27 صباحاً - التقي السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية في جوبا بالسيد/ Madut Biar Yel وزير النقل الجنوب سوداني، حيث شدد على حرص مصر المستمر علي تقديم مختلف اوجه الدعم للجانب الجنوبي في كافة المجالات وبخاصة تطوير شبكات الطرق، وكذا تطوير الملاحة النهرية اتساقا مع خطة جنوب السودان الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع الهام وتحقيق اقصي استفادة ممكنه منه.

من جانبه، أوضح الوزير الجنوبي أنه سيتم تدشين مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية بنهاية الشهر الجاري، معبرا عن سعادته بتوجيه الدعوة للسفير المصري للمشاركة في حفل التدشين، وكذا حرصهم علي الاستفاده من الخبرات المصرية في مجال البنية التحتية والطرق.

كما أكد الوزير الجنوبي عمق العلاقات مع مصر، معرباً عن تطلعه لتعظيم الاستفاده من الخبرات المصريه في مجال الملاحة النهرية وتطوير الموانئ الواقعة علي نهر النيل، بما يمكنهم من مواجهة نقاط التفتيش غير القانونية علي مجري النهر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان علي ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين في مجال تطوير الموانئ والأرصفة النهرية خلال المرحله المقبلة.