وزارة العمل : حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بقنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 02:31 مساءً - أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا عن استمرار جهودها في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة ، حيث أنه جرى حصر عدد ( 332 ) عامل غير منتظم فى مواقع العمل المختلفة يعملون فى 29 موقع عمل وذلك تمهيداً لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها لهم المديرية فى المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها ، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتسجيل تلك الفئة داخل المنشآت ومواقع العمل الموجودة داخل المحافظة .

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، ان تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات على ارض الواقع لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها ، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن مبادرة حياة كريمة لجميع العمال ، وأضاف مدير المديرية أن حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة يتم من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية , تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة ، منوهاً إلى أنه يتم توعية العمال بمواقع العمل المختلفة أثناء الحصر بأهمية التسجيل فى قاعدة البيانات لحصولهم على غطاء تكافلى من رعاية اجتماعية وصحية وكافة المزايا التى توفرها الوزاره لهم كما تم توصية أصحاب الشركات والمقاولين بالالتزام بتوفير كافة اشتراطات السلامة و الصحية تجنبا لحدوث اى مخاطر للعمال والحفاظ على سلامتهم أثناء العمل .