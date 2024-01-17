وزير الطيران المدنى: مطار العاصمة صالح لاستقبال جميع أنواع الطائرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 06:31 مساءً - قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن موقع مطار العاصمة الدولي تم اختياره وفق رؤية التوسع العمراني شرقًا، موضحًا أنه تم افتتاح المطار في عام 2018 ويعتبر مطارًا دوليًا صالحًا لاستقبال جميع الطائرات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى استقبال الطائرات الخاصة.

وأضاف وزير الطيران المدني، خلال لقاء مع برنامج "من العاصمة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نتوقع زيادة الأعداد السكانية في منطقة القاهرة الجديدة والشروق والحركة ستزيد على المطار".