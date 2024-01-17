منتخب مصر بالزى الأحمر فى مباراة غدا أمام غانا بأمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 06:32 مساءً - يرتدي منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين غداً في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وحقق منتخب مصر لقب أمم أفريقيا مرة وحيدة من بين المرات السبعة التي فاز بها، بعد التعثر فى الجولة الأولى، وتعود هذه الذكرى عندما تلقى الفراعنة الخسارة في المباراة الافتتاحية في نسخة مصر 1986، أمام السنغال بهدف نظيف، ثم فاز على كوت ديفوار وموزمبيق بهدفين دون رد، قبل أن يحقق لقبه الثالث بالفوز على الكاميرون في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

واكتفى منتخب مصر بالتعادل الإيجابي أمام موزمبيق، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمع المنتخبين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي أقيمت على ملعب فيليكس بوانيي، في أبيدجان.

وحقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة بعد الفوز على نظيره منتخب غانا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس أيضا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة.