نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن لوحة شرف لواعظات الوزارة لعام 2023م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن لوحة شرف لواعظات الأوقاف لعام 2023 م، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وخاصة المتميزات من الواعظات اللائي يؤدين عملهن بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، يسرنا أن ننشر لوحة شرف واعظات الأوقاف لعام 2023م، ممن شاركن في دورة رائدات فكر ودورة المهارات الإعلامية وممن حصلن على جائزة التميز الدعوي أو واعظة متميزة خلال عام 2023م، وذلك على النحو التالي:

1. الواعظة/ جيهان يس يوسف محمود - الجيزة - رائدات فكر - التميز الدعوي لعام 2023م -تنمية المهارات الإعلامية

2. الواعظة/ وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة - رائدات فكر - تنمية المهارات الإعلامية

3. الواعظة/ يمنى محمد أبو النصر مقدم - القاهرة - رائدات فكر - تنمية المهارات الإعلامية

4. الواعظة/ ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة - رائدات فكر- تنمية المهارات الإعلامية

5. الواعظة/ سحر رؤوف صبري ناجي - القاهرة - رائدات فكر - تنمية المهارات الإعلامية

6. الواعظة/ أسماء محمود عبد الفتاح رضوان - الجيزة - رائدات فكر - تنمية المهارات الإعلامية

7. الواعظة/ مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة - رائدات فكر - تنمية المهارات الإعلامية

8. الواعظة/ إيناس خيري عبد الصادق - جنوب سيناء - رائدات فكر

9. الواعظة/ تقوى مجدي محمد علي - الإسماعيلية - رائدات فكر

10. الواعظة/ دينا إبراهيم أحمد أبو الخير - الدقهلية - رائدات فكر

11. الواعظة/ سماح إبراهيم أحمد شرف - الإسكندرية - رائدات فكر

12. الواعظة/ سمية صبري إبراهيم عبد العزيز - البحيرة - رائدات فكر

13. الواعظة/ فاطمة إبراهيم محمد عبد الرحيم - قنا - رائدات فكر

14. الواعظة/ هالة محمد ربيع أحمد حسن - المنيا - رائدات فكر

15. الواعظة/ ولاء مصطفى بكر البطة - الدقهلية - رائدات فكر

16. الواعظة/ بهيرة محمد بدر الدين خير الله - الإسكندرية - التميز الدعوي لعام 2023م

17. الواعظة/ دينا باز عبد السميع علي - القاهرة - التميز الدعوي لعام 2023م

18. الواعظة/ راندا عبد الرازق محمود جمعة - الشرقية - التميز الدعوي لعام 2023م

19. الواعظة/ رشا محمد أحمد الهمشري - الغربية - التميز الدعوي لعام 2023م

20. الواعظة/ سالي عادل محمد صالح - البحر الأحمر - التميز الدعوي لعام 2023م

21. الواعظة/ سميرة محمود محمد حسين - المنيا - التميز الدعوي لعام 2023م

22. الواعظة/ شيماء عبد الفتاح عبد العزيز - المنوفية - التميز الدعوي لعام 2023م

23. الواعظة/ لبنى عبد العزيز محمد القاضي - كفر الشيخ - التميز الدعوي لعام 2023م

24. الواعظة/ هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل - سوهاج - التميز الدعوي لعام 2023م

25. الواعظة/ هدى أمين عبد الرحمن إسماعيل - الإسماعيلية - التميز الدعوي لعام 2023م

26. الواعظة/ وفاء أمين إبراهيم الزقم - المنوفية - التميز الدعوي لعام 2023م

27. الواعظة/ آمال غالب أبو الحسن أبو الروس - القاهرة - تنمية المهارات الإعلامية

28. الواعظة/ غادة عبد المتعال منصور عرفة - القاهرة - تنمية المهارات الإعلامية

29. الواعظة/ فاطمة عنتر محمد بدري - القاهرة - تنمية المهارات الإعلامية

30. الواعظة/ مروة أحمد السيد غزال - القاهرة - تنمية المهارات الإعلامية

31. الواعظة/ منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة - تنمية المهارات الإعلامية

32. الواعظة/ نرفانا إبراهيم محسن سرحان - القاهرة - تنمية المهارات الإعلامية

33. الواعظة/ إيمان محمد أبو المعاطي - الغربية - جودة الأداء الدعوي

34. الواعظة/ أماني علي محمد مرشدي - القاهرة - جودة الأداء الدعوي

35. الواعظة / ناهد عفيفي قطب حسن - القاهرة - واعظة متميزة 2023م

36. الواعظة / ندى حمدي حسن مصطفى - القاهرة - واعظة متميزة 2023م

37. الواعظة / حنان سعد محمد سعد - البحيرة - واعظة متميزة 2023م

38. الواعظة / ناهد إبراهيم محمد عقل - سوهاج - واعظة متميزة 2023م