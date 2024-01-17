فى أمم أفريقيا لكرة اليد .. بدء توافد الجماهير لمساندة الفراعنة أمام غينيا بمباراة الافتتاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 07:33 مساءً - بدء توافد الجمهور المصري على صالة استاد القاهرة استعدادا لحضور حفل افتتاح أمم أفريقيا ولدعم الفراعنة في مواجهة غينيا في ضربة البداية بالمنافسة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 إلي 27 من الشهر الجاري .

وتقام مباراة الإفتتاح بين منتخب مصر المستضيف للبطولة وغينيا ضمن المجموعة الثانية، فى تمام الثامنة مساء عقب حفل الإفتتاح المقرر انطلاقه فى السادسة مساءا بفقرات ليزر وعرض أفريقى وطابور عرض للمنتخبات المشاركة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح أمم أفريقيا لليد حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين ومسئولو الاتحاد الأفريقى ومندوبو الدول المشاركة.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.