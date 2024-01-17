نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شهادة ضمان الجودة والاعتماد وكيفية حصول المساجد عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتمد وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة كل فترة حصول بعض من مساجد الجمهورية على شهادة ضمان الجودة والاعتماد والتي تنقسم إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج ).

نرصد لكم في التقرير الآتب، ما هى شهادة ضمان الجودة والاعتماد وكيفية الحصول عليها وما الإضافة التى تحصل عليها المساجد بعد حصولها على الشهادة.

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق أعلى درجات ضمان الجودة والتميز الدعوي، أصدر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتشكيل لجنة لضمان جودة وتميز العمل الدعوي على مستوى الجمهورية بداية من يناير للعام 2023 واضعة في الاعتبار:



أولًا: الأداء الدعوي:

(الخطب – الندوات – الدروس الدينية – المقارئ – مكتبة المسجد – دروس ومقارئ السيدات – الحضور الجماهيري – خدمة المجتمع).

ثانيًا:

• الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد وملحقاته.

• مستوى الصيانة والنظافة.

وذلك على ثلاث درجات:

1- شهادة ضمان الجودة من الفئة (أ) للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بواقع 90% فأكثر.

2-شهادة ضمان الجودة من الفئة (ب) للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بواقع 85% إلى 89%.

3- شهادة ضمان الجودة من الفئة (ج) للمساجد التي تحقق تميزًا بواقع 75% إلى 84%.

وسيتم صرف مكافأة جهود غير عادية لجميع العاملين بالمساجد التي تحصل على شهادة الجودة من الفئة (أ) أو الفئة (ب) حسب درجة التميز، بشرط استمرارها ومحافظتها على تميزها.

وتكون اللجنة برئاسة رئيس القطاع الديني وعضوية كل من:

1- وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

2- وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم.

3- وكيل الوزارة للتفتيش والرقابة.

4- مدير عام الشئون القانونية.

ويكون د / محمود مرزوق مقررًا للجنة وأمينًا لسرها، وتقدم اللجنة تقريرًا شهريًا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة بالوزارة.

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق أعلى درجات ضمان الجودة والتميز الدعوي، عقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم السبت الموافق 15 / 7 / 2023م اجتماعًا هامًّا بلجنة ضمان الجودة والتميز الدعوي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وخلال الاجتماع أكد الوزير أن الهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة في المساجد مبنى ومعنى، وأن تصنيف المساجد سيكون على ثلاث مستويات:

1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89 %، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84 %، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).

مع تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.

جاء ذلك بحضور كلا من أ.د/ رضا عبد الواجد أمين يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وأ.د/ أحمد محمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، ود. هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور/ عبد الله حسن مساعد الوزير للمتابعة، والدكتور/ أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والأستاذ/ أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، والدكتور/ محمد نصار مدير عام المساجد، والدكتور/ محمد أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي



وقد اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.



عدد المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ) حتى تاريخه (348) مسجدًا

أما في عمارة المساجد فقد بلغ عدد المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ) حتى تاريخه (348) مسجدًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال تلك الفترة (11460) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (15،654) مليار جنيه، منها (4623) مسجدًا بتكلفة بلغت (5،898،383،584) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (6837) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشاركة بعض الوزارات والجهات الوطنية بالدولة بتكلفة تقدر بنحو (9،755،335،000) جنيه.

كما حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (4339) مسجدًا جديدًا في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 ديسمبر 2023م، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.