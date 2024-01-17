رئيسة ترينداد وتوباجو تعرب عن تقديرها الكبير لمصر وتراثها العريق وحضارتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 10:32 مساءً - أعربت كريستين كانجالو، رئيسة جمهورية ترينداد وتوباجو، عن تقديرها الكبير لجمهورية مصر العربية، وتراثها العريق، وحضارتها الممتدة لآلاف السنين، وعن اعتزازها الشديد بالعلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال تقديم السفير كريم أمين أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية ترينداد وتوباجو، سفيرا غير مقيم لدى جمهورية ترينداد وتوباجو.

وأشادت رئيسة ترينداد وتوباجو بالتوافق السياسي بين البلدين والعلاقات السياسية الطيبة، متمنية تطوير العلاقات بشكل أكبر مع مصر في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم /الأربعاء/ - أن السفير كريم أمين قدم - من جانبه - الشكر للرئيسة كانجالو على استقباله، واهتمام بلادها بالعلاقات مع مصر، مؤكداً عزمه على تطوير العلاقات مع جمهورية ترينداد وتوباجو، في مختلف المجالات.

كما أكد استعداد مصر للتعاون ونقل الخبرات في المجالات الاقتصادية، والطبية، ومجالات الطاقة.