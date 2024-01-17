الارصاد: حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الخميس 18 يناير 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 10:33 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الخميس 18 يناير 2024.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 13، القليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 13.