استعدادا لمواجهة غانا غدا.. منتخب مصر ينهي تدريباته بمشاركة كل اللاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 12:32 صباحاً - اختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة غانا في العاشرة مساء غد الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار. وشارك في مران منتخب مصر جميع اللاعبين الـ27 المتواجدين فى المعسكر.

واستعرض الموقع الرسمي للكاف إحصائيات وأرقام مواجهة مصر وغانا لحساب الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية، من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، كوت ديفوار 2023، في التقرير التالى:

ستكون هذه المواجهة الخامسة بين مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا، التقيا 3 مرات من قبل في دور المجموعات (فوز لكل منهما، تعادل واحد وهدفين لكل منهما) ومرة واحدة في النهائي الذي فازت به مصر عام 2010 (1-0).

فازت مصر في آخر مباراتين لها أمام غانا في كأس أمم أفريقيا (1-0 في نهائي 2010، و1-0 في دور المجموعات 2017).

شهدت المباريات الأربع السابقة بين مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا تسجيل 5 أهداف فقط.

خسرت مصر مباراة واحدة فقط من آخر 20 مباراة لها في دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا (ف14 ت5)، وكانت الهزيمة 0-1 أمام نيجيريا في عام 2022، بعد تعادلهم 2-2 مع موزمبيق في الجولة الأولى، سيتطلع "الفراعنةص إلى تجنب الفشل في الفوز بأي من أول مباراتين لهم في دور المجموعات في المسابقة منذ أن فعلوا ذلك في عام 1992 وكانت الهزيمة أمام غانا حينها في الجولة الثانية.

خسر منتخب غانا بنتيجة 1-2 أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا، توتال إنيرجيز، ولم يخسر منتخب "النجوم السوداء" أول مباراتين له في البطولة منذ عام 1984، حيث خسر أمام نيجيريا والجزائر.

استقبلت مصر هدفين في تعادلها 2-2 أمام موزمبيق في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا، توتال إنيرجيز، بعد أن استقبلت هدفين فقط في مباراة واحدة من مبارياتها الـ 28 السابقة في المسابقة بالخسارة 2-1 أمام الكاميرون في نهائي 2017. كما استقبلت شباكهم تسديدتين على المرمى أمام موزمبيق، حيث أدت 25% من اللمسات داخل منطقة جزاء الخصم إلى تسجيل هدف (2\8).

لم تحقق غانا أي فوز في آخر خمس مباريات لها في كأس أمم إفريقيا (ت2 خ3)، وهي أطول سلسلة بلا فوز لهم على الإطلاق في البطولة، لقد خسروا في آخر مباراتين لهم (2-3 أمام جزر القمر في عام 2022، و1-2 أمام كاب فيردي في الجولة الأولى)، ولم يسبق لهم الخسارة ثلاث مرات متتالية في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز.

أربعة من أهداف غانا الخمسة الأخيرة في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، جاءت من ركلة ثابتة (3 ركنيات، ركلة حرة واحدة)، وسجل المدافع، ألكسندر دجيكو، الهدفين الأخيرين، آخر لاعب غاني سجل 3 أهداف متتالية له في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، كان، مبارك واكاسو، في سنة 2013.

أول هدف للقائد، محمد صلاح، مع مصر في كأس أمم إفريقيا، جاء في مرمى غانا عام 2017 (1-0)، لقد سجل في كل من آخر مباراتين له أمام "النجوم السوداء": في تصفيات كأس العالم 2016 وفي كأس أمم إفريقيا 2017.

سجل المصري، محمد صلاح، 7 أهداف في بطولة كأس أمم إفريقيا بقميص منتخب مصر، خلف كل من، حسن الشاذلي (12) حسام حسن (11) أحمد حسن (8) في قائمة الهدافين لـ "الفراعنة" في البطولة، كما أصبح أول لاعب مصري يسجل في 4 دورات مختلفة بكأس أمم إفريقيا (2017، 2019، 2022، 2023)، وذلك بفضل ركلة الجزاء التي سجلها أمام موزمبيق في الجولة الأولى.