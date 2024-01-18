تفاصيل إصابة خالد عبد الفتاح وموقف علاجه بالأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 12:32 صباحاً - يواصل خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي، أداء تدريبات علاج مائي ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، والذي تعرض له منذ أيام على هامش تدريبات فريقه الجماعية.

ويخوض عبد الفتاح المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي قبل أن ينتهي منه ويخوض مرحلة جديدة من التأهيل وتحديد تدريبات، خاصة داخل الملعب يؤديها اللاعب أبرزها تدريبات الجري حول الملعب.

ومن المتوقع أن يغيب خالد عبد الفتاح عن التدريبات الجماعية فترة تصل إلى 3 أسابيع، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي والمراحل العلاجية المحددة من قبل الجهاز الفني.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى دولة الإمارات لإقامة معسكر مغلق هناك لمدة أسبوع، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لخوض المرحلة المقبلة من منافسات الموسم الحالي، والتي يستهلها بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل بالجزائر.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على خوض معسكر خارجي خلال الأسبوع المقبل في دولة الإمارات، ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لخوض المنافسات المقبلة من الموسم الحالي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وكشف مصدر أن الجهاز الفني تلقى إخطارا من مسئولي النادي الأهلي بانه تم التحضير لخوض معسكر بالإمارات في الأسبوع المقبل، وجاري التجهيز على خوض مباراة ودية أو أكثر خلال فترة المعسكر.