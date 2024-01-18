سفير مصر لدى الإكوادور يلتقي وزير الإتصالات ومجتمع المعلومات بالإكوادور

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 09:31 صباحاً - التقى السفيــر تــامــر ممــدوح سفير مصر في كيتو السيد Cesar Antonio Martin Moreno وزير الإتصالات ومجتمع المعلومات بالإكوادور، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وإستعرض السفير المصري الريادة المصرية بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء القرى الذكية، وكذا الخبرة المصرية الواسعة في مجال التحول الرقمي والذي أصبح يشمل كافة الجهات الحكومية بالتزامن مع الإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أشاد الوزير الإكوادوري بالإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن تطلعه للتعاون في موضوعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة الإليكترونية، والتحول الرقمى، والذكاء الإصطناعى، كونها من الموضوعات ذات الإهتمام لبلاده.

كما شهد اللقاء الإتفاق على تنظيم إجتماعات افتراضية بين المسئولين المعنيين بوزارتي الإتصالات بالبلدين لمناقشة مجالات التعاون المقترحة، بجانب النظر في إمكانية إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين كإطار قانوني منظم لأطر التعاون المستقبلية.