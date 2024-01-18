نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الأول الثانوى يؤدون امتحان مادتي التاريخ والأحياء بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، امتحان مادتي التاريخ والأحياء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وشدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، منبهًا على عدم السماح باصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسائل اتصالات داخل اللجان، وتصحيح المواد أولًا بأول مع مراعاة الدقة والشفافية.

وأكد مدير المديرية على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة، وذلك لتجنب حدوث أى مشاكل أثناء العملية الامتحانية.

ويوم طلاب الصف الأول الثانوي يوم الإثنين القادم 22 يناير امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا، ويوم الأربعاء 24 يناير امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.