نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكتروني، صور امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، على صفحات "تليجرام".

وزعم ادمن صفحات شاومنج إنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية، فى ثاني ايام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2023/2024.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جار تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحة صور الأسئلة المتداولة، وأنها نفس أسئلة الامتحان التي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وشدد المصدر على أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تحويل الطالب المتسبب للشؤن القانونية، لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.



وأدي طلاب الشهادة الإعدادية، في محافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالبًا، منهم 102239 بنين، و99050 بنات، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وأشار "موسى"، إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

ونوه "موسى"، بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار الساعة، كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والإلتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.