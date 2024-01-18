ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 10:33 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث (30% تقريباً على فترات متقطعة، وحالة البحر المتوسط خفيف : معتدل، والبحر الأحمر: معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.