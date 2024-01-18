50 شاحنة مساعدات مصرية جديدة تصل قطاع غزة عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 10:33 صباحاً - تواصل اليوم فتح معبر رفح بين مصر والأراضي الفلسطينية، مع استمرار دخول المساعدات من الجانب المصري للأشقاء في قطاع غزة .

أفادت مصادر بمعبر رفح، إن حركة المرور شهدت اليوم إدخال الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلي قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري في شمال سيناء، ضمت قافلة من 50 شاحنة تحتوي علي مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ودقيق وأرز وبطاطين وخيام إلي قطاع غزة عن طريق بوابة المعبر.

تتكون قافلة المساعدات من 25 شاحنة مقدمة من الهلال الأحمر المصري و15 شاحنة تركية من الهلال الأحمر التركي، و8 شاحنات سعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة وشاحنة كويتية واخري بلجيكية.