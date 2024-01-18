نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تعلن بدء تنفيذ مبادرة الـ3% و8% لأعضائها (التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين، عن بدء تنفيذ مبادرة التمويل العقارى بنسبة 3 % للزملاء مع بنك الإسكان والتعمير، وفقًا للشروط الآتية:

النموذج الأول



يمول الزميل الحاصل على الشقة بنسبة 3 % سنويًا على ألا يزيد دخل المتزوج على 18 ألف جنيه، والأعزب على 14 ألف جنيه، ولا يزيد سعر الشقة على 1.4 مليون جنيه يُمول البنك نسبة 80 % من قيمتها.

النموذج الثانى

يمول الزميل الحاصل على الشقة بنسبة 8 % سنويًا على ألا يزيد دخل المتزوج على 50 ألف جنيه، والأعزب على 40 ألف جنيه، ولا تزيد قيمة الوحدة على 2.5 مليون جنيه.

الأوراق المطلوبة

1 ـ صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة.

2 ـ مفردات مرتب + بدل النقابة.

3 ـ برنت تأمينات.

4 ـ خطاب التخصيص الصادر من النقابة باسم الزميل.

وعلى الزملاء الراغبين فى الدخول للمبادرة

التوجه إلى الفروع الآتية

فرع محى الدين أبو العز ــ فرع السودان ــ فرع المهندسين بجوار مصطفى محمود ـ فرع قصر النيل قبل نفق الأزهر ـ فرع الزمالك شارع الكامل محمد ـ فرع طلعت حرب ـ فرع جريدة الأهرام.