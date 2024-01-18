نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" توجة طلاب الثانوية العامة بمراجعة الغياب قبل تسليم الاستمارة للمدرسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بعدم تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا منذ بدء العام الدراسي وحتى نهاية السنة الدراسية، والتى تمثل 85% من أيام الدراسة الفعلية.

وأكدت الوزارة، أنه في حالة تجاوز النسبة المقرره، سيتحول طالب الثانوية العامة إلى نظام منازل.

وطالبت الوزارة، من جميع طلبة الثانوية العامة، مراجعة أيام الحضور منذ بدء العام الدراسي وحتى نهاية الترم الأول قبل تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2024 من خلال الرابط التالى: https://moe-register.emis.gov.eg/

وطالبت الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفور الانتهاء من غلق باب التقديم لدخول امتحانات عبر الاستمارات الإلكترونية وتقديمها للمدارس، سيتم الاستعداد لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، وذلك حسب مصدر بوزارة التربية والتعليم، مشددًا على أن الجدول سيتم الإعلان عنه في شهر مارس القادم.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

210 جنيهات، مقسمين إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات، رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة لأول مرتين.

بلغت رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، تكون الرسوم نحو 410 جنيهات، للمرة الثالثة أو الرابعة.