وزارة العمل : زيارة وجولة تفقدية لإحدى المصانع للتاكد من تطبيق أحكام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية وجولة تفقدية بمصنع اجرينا لتصدير الحاصيلات الزراعية بمدينة فايد ، والتى يعمل بها 300 عامل وعاملة ، وشملت جولة داخل أقسام المصنع والتحدث مع العاملين داخل صالة الانتاج بالشركة وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العملية الانتاجية ، والاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها ، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والإستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، ولتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل للشباب داخلها ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق الإستقرار وزيادة الانتاج وتوفير مناخ عمل آمن ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الزيارات والجولات تأتى لتنفيذ لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، مع توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص ، وأضاف مدير المديرية انه استقبله خلال الزيارة ناصر أحمد صابر رئيس مجلس اداره الشركة ، ومحمد حسن مهندس إنتاج ، وايهاب محمد وعلي صديق مهندسين جودة ، وصابر احمد مدير المحطة ، وامنية جمال ابراهيم مدير مالي وإداري ، كما رافقه فى الجولة انتصار لوقا مديرة إدارة العمل بفايد ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، و مني مصطفي مفتش عمل ، ومنال لطفي مفتش علاقات العمل ، و عبدالناصرعلي متابع احكام ، ومنوهاً إلى ان الجولة تضمنت عرض تقدمى حول تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن فضلاً ما تقدمه الشركة من منتجات ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، مشيداً بما تقوم به الشركة فى ضوء ما تقدمه من اهتمام للعاملين وذلك بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بمراكز طبية مناسبة ..